السيسي يوجه بصرف إعانة العمالة المؤقتة حتي نهاية العام والنظر في الطلبات الجديدة

وأكد السيسي ، خلال افتتاح عدد من مشروع تكرير مسطرد ، أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حلول لتلك المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات ، وتعويضهم نتيجة عدم الاستقرار الذي حدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك العديد من المشروعات في الدولة حدث لها انهيار وتوقف مؤقت أو أنها دخلت في مرحلة من الخسارة وأصبحت خارج قدرات الاستمرارية في العمل، إضافة إلي خصمها من الناتج المحلي للدولة نتيجة عدم استطاعتها العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد السيسي ، خلال افتتاح عدد من مشروع تكرير مسطرد ، أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حلول لتلك المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات ، وتعويضهم نتيجة عدم الاستقرار الذي حدث.

ووجه الرئيس حديثه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء : العمالة المؤقتة يفضل صرف الإعانة ليهم لآخر السنة ، ولو في طلبات تانية هنشوفها ، ولسه قطاع السياحة لم يتعاف وفي قطاعات أخرى مثله.

يذكر أنه يتم صرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة والغير منتظمة منذ ظهور فيروس كورونا في مصر .

وطالب السيسي ، من رئيس الوزراء سرعة الإنتهاء من الإعلان عن اشتراطات البناء ، قائلاً: الدنيا واقفة ودي مش مصلحة و 6 شهور كتير ، خلصوا اشترطات البناء وأعلنونها على الناس والمسار الجديد اللي هيتم بيه اللي هو ازاي ننظم عملية البناء في مصر بالشكل الجديد عشان تتحرك الدنيا.

ووجه السيسي حديثه لجميع المصريين والإعلاميين والمثقفين والمفكرين والسياسيين والبرلمان الحالي والبرلمان القادم ومجلس الشوري ، أن كل شىء مبني في العالم ومصر على تحقيق الاستقرار والأمن.

وأضاف السيسي ، أنه عند وجود الاستقرار والأمن سيأتي المستثمر، قائلاً: المستثمر يقولك نشتغل في مصر البلد دي مستقرة ونقدر نحط فيها مشاريع ، مش مستقرة منقدرش وتفضل عجلة الانهيار جوه الدولة عشرات السنين.