السيسي : شغل الجيش زي المسطرة .. وبراجع أرقام المشروعات واحد واحد (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان أي مشروع يتم تنفيذه عبر القوات المسلحة يخرج بشكل دقيق وكامل ، ومع ذلك يتم مراجعة كافة المشروعات بالتفصيل.

وقال السيسي خلال افتتاح سلسلة من مشروعات الأمن الغذائي صباح اليوم : اللواء مصطفى امين اهو .. بكلمه كام مرة ؟ .. في كل شيء .. تقدر تعمل كدة ؟ تحط مشروعاتك قدامك وتبقى فاكرها وتراجع ارقامها وتراجع معاه واحد واحد …شغل الجيش ده زي المسطرة .. مش محتاجين نعمله كدة .. لكن بالرغم من كدة باعتبر ان دي مسئولية وإنفاق ضخم جدا.

وافتتح الرئيس السيسي صباح اليوم مجمع للإنتاج الحيواني تابع لجهاز الخدمة الوطنية ، في محافظة الفيوم ، ويشمل المجمع 3 مزارع للتربية والتسمين ، بخلاف مجز آلي متكامل.

كما يضم المجمع مزرعة نباتية بحثية ، ومركز علمي بيطري ، فضلا عن مصنع لإنتاج اللحوم المصنعة ، بخلاف منفذ للبيع.

السيسي : حجم الطلب في مصر كبير جدا

لفت الرئيس إلى ان حجم الطلب في مصر كبير جدا ، وأن أي مشروع مرتبط بالغذاء وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين سوف ينجح إذا ما تم إدارته بشكل جيد.

وقال السيسي : السوق كبير وفيه طلب عليه .. سوق مصر .. اي حد يقدر يعمل مشروع للاكل والشرب ومستلزمات الناس عايزاها هينجح لو يدار بشكل كويس …طيب ده مشروع جزء كبير منه متحمل على موازنة الدولة بتدفع مرتبات للناس.

وتعليقا على مساهمة القوات المسلحة في المشروعات المدنية بشكل عام ، قال الرئيس : لكل اللي بيسمعني .. الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط هو الهدف .. ده الهدف اللي ليل ونهار قاعدين عليه .. هي دي الحكاية.

وتابع السيسي : مين يقدر يعمل معايا الموضوع ده ؟ انا معاه .. اذا كنا بنحب بلدنا .. فخلينا الجيش يساهم بجزء من قدراته في الموضوع باعتبار ان دي مهمة امن قومي للحفاظ على الدولة واستقرارها.

وشدد الرئيس السيسي على أن مهمة القوات المسلحة التي يجب أن يسلط الإعلام الضوء عليها ، هو الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة ومنعها من السقوط.

وأكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز الخدمة الوطنية أن مجمع الإنتاج الحيواني الجديد بالفيوم سيوفر نحو 2400 فرصة عمل.

ووجه الرئيس السيسي بأن يلتزم جهاز الخدمة الوطنية بخفض أسعار منتجاته عن نظيرتها في السوق بما يتراوح بين 25-30% ، خاصة ما يخص السلع الغذائية واللحوم ، كما شدد الرئيس على عدم إغلاق مراكز تربية الماشية غير المرخصة بدون بديل وذلك طبقا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء المصرية موضحا أنه لن يتم المساس بصغار المزارعين والمربيين دون ايحاد بديل لهم .

