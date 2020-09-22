سيـــاســة

السيسي: شعب فلسطين مازال يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولة مستقلة

طالب السيسي المجتمع الدولى تفعيل التزامه بتحقيق السلام
محمد مجدي 11:22 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 11:22 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قد استنزف للوصول إليه أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنسانى.

وقال السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الدورة 75، إنه لا سبيل للتخلص من هذا العبء إلا بفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

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وطالب السيسي ، المجتمع الدولى تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره، والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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