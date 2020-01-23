السيسي : شرفت بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل على النصب التذكاري (صور)

الرئيس أكد أن الشعب المصري صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة

كرم اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أسر شهداء الشرطة، وقام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهدا.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على “فيسبوك” وقول الرئيس: ” شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين”.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس، عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، المقامة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال الرئيس إن عيد الشرطة اليوم يتواكب مع ذكرى ثورة 25 من يناير بمطالها النبيلة، لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري.

وأضاف خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس: “لا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب العظيم، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقع متطور”.

وأوضح أن التاريخ سيتوقف طويلًا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره.

وأكد أن الشعب المصري صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة لكنه مضى في طريقه رافعًا شعار: “نكون أولا نكون”.

وأشار الرئيس إلى أن قيم الولاء والانتماء المطلق لمصر تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميته من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها، طمعًا في تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية.



