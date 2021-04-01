السيسي : سنمول المرحلة الثانية من مدينة الدواء مهما كانت التكلفة (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر ستمول المرحلة الثانية من مدينة الدواء مهما كانت التكلفة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، صباح اليوم /الخميس/، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تسعي لانتاج أدوية الأورام بنسبة 100% من خلال توفير المخصصات المالية والتكنولوجية والخامات، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية في مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستعدة لتوفير كافة التسهيلات لصناعة الدواء، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات بهدف توفير الدواء للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ومطابقة للمعايير العالمية، مشددا على أن صناعة الدواء تمس كل مريض فمن حقه الحصول على الدواء بسعر مناسب سواء عن طريق الشراء مباشرة أو عن طريق التأمين الصحي.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستعدة لتمويل المرحلة الثانية من المدينة مهما كانت تكلفتها،