السيسي : سنقيم معرضا لبقايا معدات الإرهابيين في سيناء بجانب الاحتفالية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس عن إقامة معرض لبقايا معدات الإرهابيين في سيناء.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال: “احنا هنعمل معرض للحرب دي ضد الإرهاب مش بس احتفالية في سيناء هنوريكم الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت كتير أوي من سلاح وذخائر ومعدات حرب”.

وأضاف: “الناس متعودة تشوف الحرب اللي هي دبابات وطائرات دي الحروب التقليدية، لكن الحرب دي كانت أكثر شراسة”.

وأكد أن “العدو التقليدي أنت عارف وبتشوفه وجها لوجه”، مستدركا: “لكن الإرهابيين مش بتشوفهم هما عايشين وسطينا يمكن ويهاجموك ويجروا”.

وتابع: “في المعرض ده هنوريكوا صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك .. الاسم والصورة لكل مجرم منهم”.

وكان الرئيس السيسي أعلن قبل أيام أن تكلفة

في سيناء بلغت نحو 60 مليار دولار، وذلك جاءت كلمة بفعالية “تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، بمحافظة الإسماعيلية.