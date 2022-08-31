السيسي: زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين للأكثر احتياجا إلى 300 جنيه بدلا من 100

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا اليوم بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، استجابة لما طرحه الأطراف المشاركون فى الحوار الوطنى.

ومستهدف أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الخميس 1 سبتمبر 2022، بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر لنحو 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، بالزيادة المالية الجديدة المخصصة لنحو 36 مليون مواطن مقيد على 9.1 مليون بطاقة من إجمالي الـ64 مليون مستفيد والـ23 مليون بطاقة.

وكان مستهدف إضافة 100 جنيه لتصبح 300 جنيه بعد الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي، لنحو 7.8 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها أسرة واحدة، و200 جنيه لعدد 963 ألف بطاقة تموينية مقيد عليها أسرتين فأكثر ، و300 جنيه لنحو ألف بطاقة تموينية مقيد عليها 3 أسر فأكثر.

كما وجه الرئيس السيسي، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، كما وجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية.

وتتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بقيمة 600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.