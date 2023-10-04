السيسي: رغم الدعم الغربي تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة من تحقيق النصر في 1973

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن من عاش وذاق الحالة عند حدوث حرب 1967، لن يكون مثل من عاشها وهي تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري.. مضيفَا: الكلام كان بيتقال أن مصر تحتاج 50 سنة كي تنهض من الهزيمة.

وأضاف السيسي خلال الندوة الثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري مرور 50 عامًا على انتصار حرب 6 اكتوبر 1973، أنه مع غياب الرئيس حينها اللي كان رقم كبير جدا في معادلة الدولة المصرية .. كل ده ويستطيع الجيش يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة الضخم جدا .. ما بين ما لدينا ولديهم .. لا ده ماكنش انتصار.

وتابع السيسي: الجسر الجوي الأمريكي كان بينزل دبابات ام 60 في مطار العريش .. دبابات معملتش 80 كم .. وطائرات فانتوم .. تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية أنه يحقق النصر.

واستكمل قوله: لما تيجي تقولي دلوقتي أنه كان فيه جسر جوي ضخم … يقول كيسنجر في مذكراته إن كان القرار عدم السماح بهزيمة السلاح الغربي.. يعني القرار على مستوى القوتين بنتأثر بيه جدا .. وبالتالي بقول الموجودين احنا دولة علينا دور ودور نعمله بموضوعية.

وقال السيسي: لان احنا عايزين دايما يبقي في تعاملنا دايما يبقي الحق دايما محدش يقدر يتغلب عليه .. عايزين تسمعوا الحكاية ماينفعش ترد عليها بكلام تسمعه أو مقولة تتردد هنا او هنا لازم تقرأ وتسمع كويس لانها بلدك.

وأضاف السيسي: كان عندي 13 سنة عام 1967 والله انا فاكر كل حاجة اتعملت من عمليات حرب الاستنزاف .. أي بيان اتقال كنت بوثقه .. كنت أتمنى فيه مقالة واحدة من ضمن المقالات اللي اتقالت ضمن خطة الخداع الاستراتيجي كان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسين هيكل.

كنت بقرا في الوقت ده كل المقالات اللي تصدر عن الحرب .. المقالة لو قريتوها هتعرفوا قد ايه حجم القفزة .. والله لا ابالغ مش عشان انا مصري أو ظابط جيش .. لا لا .. ماكنش ممكن حد تاني يعملها الا الجيش المصري في الوقت ده.