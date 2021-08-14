السيسي ردا على سؤال «أهلاوى ولا زملكاوي»: أنا مصراوي (فيديو)

أكد الرئيس أنه لو تمت مقارنة حجم التعصب الذي كان موجود من 5 أو 6 سنوات بالموجود حاليا، سنجد أنه هناك تراجع غير أنه بالأساس غير مقبول هذا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، السبت، أنه مصراوي ويحب الزمالك والأهلى.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المشاركين بإفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، والذي نقلته اكسترا نيوز مساء اليوم.

وسأل شاب الرئيس السيسي : “حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟

وأجاب الرئيس السيسي: “: تفتكر اللي زي أنا عندى وقت أفكر كده أنا بكلمك بجد أنا مصراوى، لكن طبعا أنا بحب الأهلى والزمالك وكله.

وردا على سؤال بشأن التعصب، أكد الرئيس أنه لو تمت مقارنة حجم التعصب الذي كان موجود من 5 أو 6 سنوات بالموجود حاليا، سنجد أنه هناك تراجع غير أنه غير مقبول.

والمصريون معروفون بتشجيهم الدائم لأبرز فريقي كرة قدم بمصر وهما الأهلي والزمالك ، وعادة ما يتبارى أنصار كل ناد، في دعم فريقه للحصول على البطولة حتى يصل الأمر لدرجة من درجات التعصب، لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي.