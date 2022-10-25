السيسي: رجال أعمال مستعدون لدفع 40 مليار جنيه لتطوير ميناء السخنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، “إن الموانئ التي تم طرحها من قبل في إطار الاستثمار الخاص، ولا بأس من ذلك، لكن أنا كمسئول عندما أنظر إلى تلك القضايا أشوف التاريخ والنتائج، لو لقيتهم بيساعدونا في الاستمرار في هذا المسار أكمل، لو محتاج أعدل أعدل، ولو لم أعدل يبقى مش قادر أتعامل بالمرونة الكافية في التغيير هفضل زي ما أنا”.

وأضاف السيسي: “أحد الموانئ عندنا اتعمل من 25 سنة ولم يتطور كثيرا، عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجيستية في منطقتها التي تتميز بموقعها الجغرافي”.

وتابع السيسي: “الدكتور زياد يقولي إيه يوم التوصية دي.. خلي القطاع الخاص والمستثمرين يعملوها، أقعد سنة و2 و5 متعملش.. موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير: الموضوع ده عشان نعمله يا -كامل- ميناء السخنة يتعمل كله، قالي يافندم ده عايز 40 ـ 50 مليار جنيه، قلتله يتعمل يا كامل”.

واستكمل: “قالي أنا صريح ومبخفش غير من الله سبحانه وتعالي، كامل قالي مش معايا فلوس، قلتله الجيش يساعدك، فيه رجال أعمال مستعدة تدفع 40 مليار جنيه علشان نعمل الميناء من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية”.

وتابع السيسي: “محور التعمير في الإسكندرية هتعمله في قد إيه يا كامل يا وزير، قالي في 3 أعوام مالية، يا كامل المحور هيتكلف كام 14 ـ 15 مليار جنيه، الجيش إعملي ده 8 حارات و8 حارات، تسلمهولي سنة أو سنة ونص.. الباطل باطل وإن اتبعه الجميع، والحق حق وإن لم يتبعه أحد، الكلام ده بقوله ليكم مش دفاعا عن حد، كلامي ده تجربة حكم 7 ـ 8 سنين، لإنسان منتبه جدًا”.