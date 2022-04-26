السيسي: دعم العرب في 2013 وما بعدها حافظ على مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف السيسي :”إننا استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

ونوه إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة .

وتابع: “أن خطواتنا كانت ثابتة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الغالية”.

ورحب الرئيس السيسى بشيوخ سيناء، وقدم لهم الشكر على تعاونهم مع الدولة ، قائلا: “نستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء”.

وأكد أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة على أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.