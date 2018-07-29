السيسي: درسنا إمكانية استقبال فتيات مقاتلات في القوات المسلحة

أمانى عوضأجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على تساؤل خاص، بمدى إمكانية أن يكون هناك طيارين مقاتلين من النساء؟ ومتى ستفتح القوات المسلحة بصفة عامة أبوابها للفتيات؟.وقال الرئيس: "الجيش والشرطة فيهم فتيات.. لكن مش في القتال.. فيه جيوش في العالم عندها ده.. درسنا الموضوع السنة اللي فاتت وقالوا إن إحنا مح

أمانى عوض



أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على تساؤل خاص، بمدى إمكانية أن يكون هناك طيارين مقاتلين من النساء؟ ومتى ستفتح القوات المسلحة بصفة عامة أبوابها للفتيات؟.



وقال الرئيس: “الجيش والشرطة فيهم فتيات.. لكن مش في القتال.. فيه جيوش في العالم عندها ده.. درسنا الموضوع السنة اللي فاتت وقالوا إن إحنا محتاجين وقت شوية كي يتم التجهيز في القوات المسلحة والشرطة لهذا الأمر، وإخراجه بالشكل الذي يليق به”.



وتابع: “الموضوع مش ممانعة مني.. عندنا طبيبات عسكريات بيتخرجوا من الكلية الحربية ويعملوا في مستشفيات القوات المسلحة.. هل نستطيع قبول فتيات من الثانوية العامة في كلية الطب العسكري؟ لقينا اننا محتاجين نجهز نفسينا لاستقبالهم.. المشكلة عندنا احنا مش في إمكانيات الفتيات المصريات”.



وشدد الرئيس على انحيازه للمراة والفتاة المصرية، مؤكدًا على إيمانه بإمكنياتهن، وقال: “أرجو الرجالة ماتزعلش مني.. لكن شوف بتطلب منها إيه.. وهي بتعمل إيه في البيت وفي العمل”.



جاء ذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، بمؤتمر الشباب السادس، من جامعة القاهرة، اليوم الأحد.

