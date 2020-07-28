السيسي : خطة طموحة لتطوير صناعة الغزل بالمحلة ويتم صياغة الأراضي لسداد مديونية 50 مليار جنيه

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صناعة الغزل والنسيج قائلاً: “بنتكلم على صناعة بدأت من اكتر من 200 سنة في مصر وفي الأربعينييات كانت حققت تقدم كبير أوي في مصر ثم خلال السنين اللي فاتت تعرضت لمشكلة”.

وأضاف خلال افتتاحه مدينة “الروبيكي” للغزل والنسيج والجلود اليوم الثلائاء: “أنا هنا بسجل بس للمصريين.. المشكلة إن اللي ممكن يحصل لأي صناعة وأي منشآت نعملها مش إنها تبقى جديدة وشكلها كويس دلوقتي.. المهم إدارة المصانع دي بشكل جاد ومنضبط جدًا.. مفيش هزار.. ومفيش دلع”.

وتابع: “القضية كلها اللي بتقابل أي مصانع هي الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة اللي موجودة فيها، لأن التواصل هو جزء من النجاح.. علشان يبقى عارف هو دوره إيه ولو دوره ده ما اتحققش المنشآت دي هتفشل وده اللي حصل خلال السنين اللي فاتت في بلادنا .. إدارة المنشآت اللي كانت عندها فرص بالتاريخ اللي كانت بتمتلكه والشهرة اللي كانت بتتمتع بيها وحتى بالخبرات اللي كانت متواجدة .. إيه اللي خلاها تراجعت؟”.

وواصل السيسي: “علشان تعرفوا إن النجاح واستمراره أمر مش سهل.. يحتاج جهد والتزام.. لازم أتابع اللياقة البدنية بتاعة العمالة دي ووزنها وتأهيلها وبيحققوا المستهدفات بتاعتهم ولا لا.. أنا كنت بأدخل مصانع القطاع الخاص ألاقي العمال اللي موجودة هناك ملهاش دعوة بيا.. ما تبصليش كل واحد بيبص على شغله بس لأنه هيسأل عليه وهيتحاسب .. المشكلة كلها في الإدارة.. لو الإدارة مظبوطة النجاح هيستمر وكل الناس تاكل عيش”.

واستكمل: “أنا بقول الكلام ده لأن الدولة بصدد خطة طموحة جدًا جدًا للغزل والنسيج، إحنا أعلنا عنها بمصانع المحلة الكبرى.. برنامج أضخم من كده بكتير .. بقوله من دلوقتي علشان أهلنا في المحلة يعرفوا إن إحنا لن نتخلى عن إعادة المكانة التي تستحقها المحلة.. بشرط إنها ما تتحقش بالدولة فقط.. بينا كلنا”.

وقال السيسي: “أنا بقول لقطاع الأعمال الكلام ده بيتعمل لأن إحنا بنعيد صياغة الأراضي اللي موجودة علشان تساهم في سداد المديونية اللي تقريبا 50 مليار جنيه .. ده الحل اللي بيتم تنفيذه دلوقتي”.

وأضاف: “ثم كمان لتطوير المصانع دي وإحلال كامل للمصانع اللي إن شاء الله خلال يمكن سنتين بالكتير نكون بنفتتح في المحلة الكبرى وفي مناطق أخرى للحفاظ على اللي كانت مصر بتحققه في هذه الصناعة.. الأمر ده ما ينجحش إلا بنجاح القائمين على أمور أخرى في التجارة والصناعة والبيئة”.

وتابع: “أي خلل فيه يبقى خلل بيتراكم وفي الآخر تخرج المنشأة من قدرتها على إنها تبقى اقتصادية تدر عائد وتبقى عبء بعد كده .. ويتم التخلص منها ونبقى فقدنا خبراتنا وقدراتنا وفرص عمل كانت موجودة لو حافظنا عليها علشان كده بقول لكل العمالة اللي موجودة في مصر.. أنتم اللي هتخلوا الصناعة تتقدم بكفائتكم وإتقانكم وحرصكم والتزامكم… ولو ماكنش هذا الأمر جزء من ثقافتنا وعادتنا في العمل هتبصوا تلاقوا إننا دايما ما بنحققش اللي بنتمناه”.

واختتم السيسي: “اللي اتحقق خلال الفترة اللي فاتت خطوة على الطريق وقدامنا مسيرة كبيرة جدا.. أنا بحلم بتصدير على الأقل 100 مليار دولار خلال سنتين تلاتة أربعة اللي جايين.. ده ما يجيش كده .. كلنا مش هننام ونرتاح”.

وافتتح الرئيس السيسي، مدينة الروبيكي الصناعية المتكاملة للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، أكبر مدينة متخصصة في هذا المجال بالشرق الوسط.

وجرى تنفيذ المنطقة الصناعية بالروبيكي على مساحة 430 فدانًا، تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.