السيسي: «حقل ظهر ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقي مطفية» .. وترسيم الحدود ساهم في تنفيذه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم، إن حقل ظهر ده مكنش ممكن يتعمل إلا اذا كان في ترسيم حدود مع قبرص واليونان على البحر المتوسط، ومع السعودية في البحر الأحمر مكنش ممكن نعمله ومكنش في شركات تنزل تعمل تنقيب في المناطق دي إلا كان عندنا ترسيم حدود.

وأضاف السيسي: رقم 2 أنا عايز أقولكم عشان تعرفوا مش الفكرة ومش القدرة ، الفضل بتاع ربنا علينا، الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقي مطفية معندناش فلوس ندفع كل شهر 2 مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء، لو بالأسعار الجديدة دلوقتي 10 مليارات دولار في الشهر ادفعهم عشان أجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء في مصر عشان مصر تفضل منورة.

وتابع السيسي: يعني 120 مليار دولار في السنة أجيبهم منين، لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالي ولما بقول الكلمة دي بعض الناس تقول يعني الموضوع كله ربنا بالنسبالي انا اه كله ربنا، بالنسبالي انا ربنا، لان لما جينا نعمل الترسيم الناس كلها هاجمتنا وقالوا بتعملوا الترسيم ليه، ولما جينا ربنا سبحانه وتعالي يسر الأمر وجه الحقل ده ، جات شركتين قالوا 5 سنين قلتله عندك 18 شهرا، قلتله أنا موجود كل يوم أي مشكلة موجودة داخل الحدود المصرية هخلصهالك”.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة بحضور الوزراء ورجال الصناعة والتجارة والمستثمرين المعنيين.

وأكد السيسي :”الأرض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشئ عليها مشروع تكرير بتاخد سنتين و3، اتخصصت بالتليفون في ساعتين، وكل اجراء كان طلبه كان عايز 10 آلاف جنيه، اتحركت معدات حفر بآلاف الجنيهات”.

و أوضح أن لكل عنوان من دول في حكاية لينا كلنا يا مصريين اللي انتوا شايفين ده 25 ألف ساعة عمل بلا توقف منى ومن الدولة عبارة عن 7 سنين بـ84 شهرا بـ30 يوما في 10 ساعات على الأقل واللي حصل ده بالله والله بالله والله بالله ولا كان يحصل أبدا.