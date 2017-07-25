سيـــاســة

السيسي: حريصون على التفاعل مع المواطنين.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 25 يوليو. الأهرام * السيسى: الإرهاب والزيادة السكانية أخطر ما يواجه مصر. * إسماعيل: المرحلة الحالية صعبة وقطعنا شوطا طويلا فى الإصلاح. * القوات المسلحة تحبط هجوما إرهابيا ضخما جنوب…

25 يوليو، 2017 25 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 25 يوليو.

الأهرام

* السيسى: الإرهاب والزيادة السكانية أخطر ما يواجه مصر.

* إسماعيل: المرحلة الحالية صعبة وقطعنا شوطا طويلا فى الإصلاح.

* القوات المسلحة تحبط هجوما إرهابيا ضخما جنوب العريش.

* جدل كبير بعد اقتراح خفض حصة الفرد من 5 إلى 4 أرغفة.

* الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير يوليو بعد الزيادة الجديدة.

* وفد روسى يتفقد مبنى الركاب «2» بمطار القاهرة.

* البابا تواضروس يدشن «كنيسة أبى سيفين» الأثرية بمصر القديمة.

* البحوث الإسلامية: لجان الفتوى بـ «المترو» مبادرة هدفها مواجهة الفكر المتطرف.

* وكيل أول مجلس النواب: تعديلات قانون «الرقابة الإدارية» يمنحها الاستقلالية.

* بحث ترتيبات مهرجان الشباب العربى الإفريقى بالقاهرة.

* قرار جمهوري بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

* النقد الدولى يحذر من الإجراءات الحمائية وانعكاسها على محدودى الدخل.

* الحرارة والتصدير والسياحة ترفع أسعار الخضر والفاكهة.

* ارتفاع 6ر4 مليار جنيه فى تعاملات البورصة.

* جهود أمنية لضبط المتورطين بارتكاب حادث البدرشين الإرهابى.

* إيناسيو: باعوا لاعبى الزمالك.. ولست الرجل المناسب لأحقق شيئا بهؤلاء.

الأخبار

* السيسي: حريصون علي التفاعل مع شكاوي المواطنين.. ومعاً نستطيع حل المشكلات.

* رئيس الوزراء: جني الثمار تدريجيا.. ونشعر بالتحسن قريباً.

* وزير الطيران: لم نستفد من موقع مصر الجغرافي علي الوجه الأمثل.

* سحر نصر: ٤٥١ مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

* وزير الأوقاف: المؤتمر «فرصة» للمسئولين للاستفادة من أفكار الشباب.

* اليوم.. «ثانية تنسيق» بحد أدني ٣٢٤ درجة للعلمي و٢٩٠ للأدبي.

* لجنة الفتوي بالمترو: لم تصلنا تعليمات بإغلاق المقر.

* الأرصاد: الطقس حار ثلاثة أيام.

* ضبط مواد متفجرة وأسلحة مع عضو «حسم» بالفيوم.

* الليلة.. الأهلي «ضد» الوحدة.

الجمهورية

* “السيسي” يواجه الشعب بتحديات “مصر 2030”.

* الرئيس في مؤتمر الشباب: الإرهاب والزيادة السكانية.. أكبر خطرين يواجهان الدولة.

* سيف الدين.. في نيجيريا: منتجات العربية للتصنيع متاحة لكل دول أفريقيا.

* مجلس الوزراء: 14% قيمة مضافة علي الإنترنت.

* كلية الشرطة تفتح “النت” أمام طلاب الثانوية.. اليوم.

* الملا: 5.5 مليار دولار استثمارات توسعات معملي ميدور والمصرية.

* شاكر: ثورة يوليو قاومت الظلام بالسد العالي.

* “التموين” تثير الجدل باقتراح “حصة” الخبز المدعم.

* الوزارة: لا مساس بسعر الرغيف.. والدراسة هدفها ضبط الاستهلاك.

* رئيس لجنة تجارة القطن: ضوابط جديدة لتجارة وتداول الأقطان استعدادا للموسم الجديد.

* وزير التعليم العالي: تقليل الاغتراب.. بعد المرحلة الثانية.

* استدرجت الطفلة لسرقة حلقها.. وكاميرات المراقبة كشفتها.

* صراع بين رئيس الاتحاد والنائب بسبب اللائحة الاسترشادية.

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