السيسي: حريصون على التفاعل مع المواطنين.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 25 يوليو.
الأهرام
* السيسى: الإرهاب والزيادة السكانية أخطر ما يواجه مصر.
* إسماعيل: المرحلة الحالية صعبة وقطعنا شوطا طويلا فى الإصلاح.
* القوات المسلحة تحبط هجوما إرهابيا ضخما جنوب العريش.
* جدل كبير بعد اقتراح خفض حصة الفرد من 5 إلى 4 أرغفة.
* الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير يوليو بعد الزيادة الجديدة.
* وفد روسى يتفقد مبنى الركاب «2» بمطار القاهرة.
* البابا تواضروس يدشن «كنيسة أبى سيفين» الأثرية بمصر القديمة.
* البحوث الإسلامية: لجان الفتوى بـ «المترو» مبادرة هدفها مواجهة الفكر المتطرف.
* وكيل أول مجلس النواب: تعديلات قانون «الرقابة الإدارية» يمنحها الاستقلالية.
* بحث ترتيبات مهرجان الشباب العربى الإفريقى بالقاهرة.
* قرار جمهوري بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.
* النقد الدولى يحذر من الإجراءات الحمائية وانعكاسها على محدودى الدخل.
* الحرارة والتصدير والسياحة ترفع أسعار الخضر والفاكهة.
* ارتفاع 6ر4 مليار جنيه فى تعاملات البورصة.
* جهود أمنية لضبط المتورطين بارتكاب حادث البدرشين الإرهابى.
* إيناسيو: باعوا لاعبى الزمالك.. ولست الرجل المناسب لأحقق شيئا بهؤلاء.
الأخبار
* السيسي: حريصون علي التفاعل مع شكاوي المواطنين.. ومعاً نستطيع حل المشكلات.
* رئيس الوزراء: جني الثمار تدريجيا.. ونشعر بالتحسن قريباً.
* وزير الطيران: لم نستفد من موقع مصر الجغرافي علي الوجه الأمثل.
* سحر نصر: ٤٥١ مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.
* وزير الأوقاف: المؤتمر «فرصة» للمسئولين للاستفادة من أفكار الشباب.
* اليوم.. «ثانية تنسيق» بحد أدني ٣٢٤ درجة للعلمي و٢٩٠ للأدبي.
* لجنة الفتوي بالمترو: لم تصلنا تعليمات بإغلاق المقر.
* الأرصاد: الطقس حار ثلاثة أيام.
* ضبط مواد متفجرة وأسلحة مع عضو «حسم» بالفيوم.
* الليلة.. الأهلي «ضد» الوحدة.
الجمهورية
* “السيسي” يواجه الشعب بتحديات “مصر 2030”.
* الرئيس في مؤتمر الشباب: الإرهاب والزيادة السكانية.. أكبر خطرين يواجهان الدولة.
* سيف الدين.. في نيجيريا: منتجات العربية للتصنيع متاحة لكل دول أفريقيا.
* مجلس الوزراء: 14% قيمة مضافة علي الإنترنت.
* كلية الشرطة تفتح “النت” أمام طلاب الثانوية.. اليوم.
* الملا: 5.5 مليار دولار استثمارات توسعات معملي ميدور والمصرية.
* شاكر: ثورة يوليو قاومت الظلام بالسد العالي.
* “التموين” تثير الجدل باقتراح “حصة” الخبز المدعم.
* الوزارة: لا مساس بسعر الرغيف.. والدراسة هدفها ضبط الاستهلاك.
* رئيس لجنة تجارة القطن: ضوابط جديدة لتجارة وتداول الأقطان استعدادا للموسم الجديد.
* وزير التعليم العالي: تقليل الاغتراب.. بعد المرحلة الثانية.
* استدرجت الطفلة لسرقة حلقها.. وكاميرات المراقبة كشفتها.
* صراع بين رئيس الاتحاد والنائب بسبب اللائحة الاسترشادية.