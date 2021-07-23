السيسي: ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

أكد أن الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‎تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري.

وأضاف السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيشبوك”، أن الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

‎واختتم: “تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا”.