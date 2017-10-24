السيسي: توقيع اتفاقيات بقيمة 400 مليون يورو مع فرنسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مباحثاته اليوم مع الرئيس الفرنسي في شقها الاقتصادي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار في عدة مجالات. وذكر الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس منذ قليل أنه عرض تطورات بر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مباحثاته اليوم مع الرئيس الفرنسي في شقها الاقتصادي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار في عدة مجالات.

وذكر الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس منذ قليل أنه عرض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عامين، وما حققه من تقدم.

وتابع أن المباحثات شملت كذلك تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ، فضلا عن استعراض الجهود المصرية الناجحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأكد السيسي أنه تم الاتفاق على إعلان عام 2018 خاصة بالثقافة والتبادل الحضاري بين مصر وفرنسا، وتزامن هذا العام مع الذكرى الـ 150 لافتتاح قناة السويس.

وجدد الرئيس دعوته للرئيس الفرنسي لزيارة مصر في أقرب فرصة لزيادة مجالات التعاون المشترك.

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أكد لنظيره المصري دعم فرنسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر.

وذكر أن هذا الدعم يظهر عمليا عن طريق مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات محددة مثل الطاقة والحماية الاجتماعية، وهي قطاعات أعطتها الحكومة المصرية أولوية.

وأوضح ماكرون أن تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تقدر بنحو 2 مليار يورو.

وأكد أن مباحثاته مع الرئيس السيسي اسفرت عن تحديد عدد من القطاعات التي لفرنسا خبرة واسعة فيها ، كي تدعمها في مصر، مثل النقل عبر السكك الحديدية ، والطاقة الجديدة والمتجددة

وتقرر إرسال بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى مصر بداية العام المقبل ، على أن يكون الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس أولوية لدى المستثمرين الفرنسيين، وفق ماكرون.