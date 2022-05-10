السيسي : توريد القمح المحلي مستمر بشكل طبيعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، إن عمليات توريد القمح المحلي مستمرة، وتسير بشكل جيد وطبيعي حيث يتم توريد ما يصل إلى 180 ألف طن قمح محلي في اليوم الواحد.

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن توريدات القمح مستمرة حتى نهاية الشهر القادم.

كان الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أصدر أول أمس ‏توجيها وزاريا يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للاقماح ‏المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الاقماح المحلية موسم 2022 .

وقال المصيلحي إن ذلك لحين الانتهاء من استلام الاقماح ‏من اخر مورد للقمح داخل وامام الموقع التخزيني وبحد اقصى حتى منتصف ‏الليل (الساعة الثانية عشر)‏.

ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.

ووجه القرار ‏الوزاري للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏