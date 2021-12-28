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السيسي : تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بالإيجار للمتزوجين حديثًا (فيديو)

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا بأسوان، أن ذلك لفرصة نجاح فكرة أن المواطنين يسددوا قيمة الوحدة السكنية؛ لأن الناس دماغها في التمليك.
محمد مجدي 10:01 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 10:01 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه سيقوم بعمل 100 ألف شقة سكنية مفروشة بنظام الإيجار للمتزوجين حديثًا، قائلًا: بقول يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا بشنطة هدومكم عيشوا وادفع إيجار.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا بأسوان، أن ذلك لفرصة نجاح فكرة أن المواطنين يسددوا قيمة الوحدة السكنية؛ لأن الناس دماغها في التمليك.

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وتابع السبسي أنه قديمًا كان هناك شقق سكنية في عمارات مكتوب عليها لافتة شقة للإيجار ومتشطبة ومدخل العمارة رخام وذلك منذ أكثر من 50 عامًا.

وأشار السيسي إلى أن هناك مواطنين قاموا ببناء عمارات سكنية ولم يتم تأجيرها أو بيعها لعدم وجود طلب عليها، قائلًا الشقق دي مش متشطبة واللي جاي ظروفه صعبة، لذلك سيتم بناء 100 ألف وحدة سكنية متشطبة ومفروشة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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