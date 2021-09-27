اقتصاد وأسواق

السيسي : تكلفة زراعة 500 الف فدان جديدة داخلين في 160 مليار جنيه (فيديو)

خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر
محمد مجدي 12:52 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 12:52 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على معالجة المياه من أجل استخدامها للزراعة في الأراضي الجديدة ، قائلا: لما بنجهز 500 ألف فدان في سيناء، من أجل زراعتهم داخلين على 160 مليار جنيه ، عرفتوا ليه بنتألم من التعدي على الأراضى الزراعية .

و قال السيسي خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر أن ذلك يحتاج من خلال تجهيز شبكة طرقة وشبكة كهرباء وشبكة نظم رى حديثة ومنشآت وغيره .

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واضاف السيسي كنا بنسمع عن دولة فيها 50 مليون فدان بدون زراعة ، ودولة فيها 100 مليون فدان بدون زراعة ، الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق والترع والمصارف وشبكة الكهرباء ومعدات الرى الحديثة ، ليا حق أن الترع اللى اتعملت من 200 سنة أننا نقول حرام إننا نهدر هذه الترع ولازم نحافظ عليها .

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وأشار السيسي الي أن تكلفة زراعة مليون فدان تحتاج إلي 200 مليار جنيه ، قائلا الاموال دي قروض من الصناديق العربية عشان نعمل كده ، و احنا يا مصريين كلنا مع بعض في قارب واحد .

و تابع السيسي حديثه للمصريين ، عشان نعمل 500 الف فدان احنا بنتكلم في 150 مليار جنيه و بالمناسبة مش بنجبهم من جيبنا إحنا بنستلفهم عشان نعمل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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