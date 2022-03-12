سيـــاســة

«السيسي»: تقدير مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيرها على العالم

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
محمد بدر 2:17 م, السبت, 12 مارس 22 2:17 م, السبت, 12 مارس 22

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مـع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة؛ بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور  سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

من جانبها؛ أعربت “إسبينوزا” عن تشرفها بلقاء الرئيس، وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الاخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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بقلم محمد بدر

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