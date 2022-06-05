السيسي : نعمل على تعظيم مواردنا من المياه دون الدخول في صراعات مع أشقائنا (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين منذ أن كانت مصر 4 ملايين مواطن وحتى الآن، مضيفًا: “هل دخلنا في صراع مع أشقائنا عشان نزود الحصة دي؟ لأ.. إنما اشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا ومفيش نقطة مياه تضيع، وأنا مش مبالغ في الكلام ده ومش بقول الكلام ده هنا لأسباب سياسية”.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول المنعقد اليوم.

وأضاف السيسي : “أنا بقول الكلام ده هنا عشان أقول إن التحدي ده فرصة رغم إنه تحدي، اوعى تعتبره عائق لك أو لدولنا، التحدي فرصة للتغلب عليه، عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة، أنا عايز أقول لكم البرامج اللي اتعملت في مصر في هذا المجال، عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مياه طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

وتابع السيسي : “بكده نكون تقريبا من أول أو ثاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجة وتحلية المياه لصالح شعبها، وأفريقيا قادرة، وإذا كان في تحدي فنحن قادرين على تجاوزه، إحنا حلينا مسائل كثيرة بالمبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة فيروس سي”.

واستكمل: “أنا أتصور إن فيه دول أكثر تقدما وأكثر قدرة اقتصادية مننا مقدرتش تعمل ده، إحنا عملنا 1.3 مليون عملية، الواحدة بتتكلف 400 ألف جنيه وقد تزيد بما فيها نقل أعضاء وإحنا بنتكلم على قائمة انتظار 3 أسابيع، وطلبت تقليل قائمة الانتظار”.

وقال السيسي : “نستهدف أن التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات، وعند الطرح عليا، كانوا بيتكلموا في عدد سنين أكتر من كده 15 و20 سنة، وقلت مينفعش نأجل خدمة طبية شاملة لمدة 20 سنة”.