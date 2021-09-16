السيسي: تعالوا نحب مصر صح حتى تكون عافية وقوية (فيديو)

تعليقا على تقرير عن حدادة المنصورة السيدة بوسى سعد، وتجربتها في الكفاح ورعاية أسرتها، وأمنيتها في الحصول على ورشة تخصها.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى حب مصر بطريقة صحيحة، حتى تكون عافية وقوية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على تقرير عن حدادة المنصورة السيدة بوسى سعد، وتجربتها في الكفاح ورعاية أسرتها، وأمنيتها في الحصول على ورشة تخصها.

وردا على سؤال الحسيني بخصوص الدراسة المبكرة للرئيس لمشاكل مصر، أجاب: “عايز أقولك أنا بدأت مبكرا القراءة وكان أول ما أقرأ كنت أقرأ للكاتب والمفكر الكبير الأستاذ هيكل الله يرحمه، وكنت أقرا له ولموسى صبري وكل الكتاب الكبار في هذه المرحلة بمصر”.

وأضاف : “بدأت أدرس ليه أوضاعنا كده وظروفنا كده في كل الاتجاهات وبدأت في هذه الدراسة الموضوعية اللي بدون انحياز أشكل فهما أعتقد أنه عميق وواسع عن واقعنا في مصر بدءا من الإنسان نهاية بكل ما يتصل به من تعليم وصحة وعمل وقوانين وحاجات كتيرة وثقافة وحتى الإشكاليات المرتبطة بالدين”.

وتابع الرئيس السيسي: “المهم أنت تحب مصر هل تحبها بالكلام ولا مستعد أن تبذل عشانها والسيدة بوسى مثال واضح وصارخ الست ده تحب أخواتها بالكلام ولا بالشقا طول النهار خاصة تربى أبنائها وهي مش كبيرة أوي عشان تقوم بهذا الحمل”.

وأضاف “إحنا لو بنتكلم عن 100 مليون في بلدنا، يوجد منهم 65 مليون مصري تحت سن 45 سنة ولو 10 % منهم بيحبوا بلدهم بجد، ويشتغلوا بقوة وجدية كبيرة وتجرد سيكون رد الفعل جيد على بلدنا”.



وأضاف الرئيس السيسي “لا أقلل من جهد المصريين أو عملهم ولكن عشان نحب بلدنا لازم نشتغل بجدية”.

وجه الرئيس السيسى رسالة إلى الشعب المصري قائلا: “تعالوا نحب بلادنا صح.. لو مشيت في الشارع ولقيت ورقة وشلتها فأنت تحب بلدك، ولو لقيت قالب طوب وشيلته هذا حب للبلد، لأننا عايزين بلدنا قوية وعافية ونظفية.