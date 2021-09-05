السيسي: تحية لكل مصري يشارك في نشر رسالة العمل الخيري دون انتظار مقابل

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأحد، التحية لكل مصري يشارك في نشر رسالة العمل الخيري دون انتظار مقابل.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحة الرئيس السيسي عبر فيسبوك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري.

وقال الرئيس السيسي : “نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية”

وأضاف: “لقد تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخاً حافلاً وسجلاً متميزاً في هذا المجال”.

وتابع: “تحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة”.

أُعتمد الخامس من شهر سبتمبر من كل سنة يومًا دوليًا للعمل الخيري، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم في عام 2012م

إن الهدف الأساسي لليوم الدولي للعمل الخيري هو التوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.