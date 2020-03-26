السيسي : تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على التزامه بإجراءات الحد من انتشار «كورونا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في إطار متابعته لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، فإنه أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، خاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة.

كما تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم.

وكانت الحكومة قد أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس “كورونا”، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الإصابة به.

وأهاب الرئيس السيسي بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، مؤكدا أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي وتواجه أى محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.