السيسي : تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة مراعاة لمحدودي الدخل (فيديو)

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنها أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والطاقة.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات: برميل البترول بقى سعره 120 دولار طيب لو بقى 150 دولار؟، بكلمكم علشان أبين ليكم كل حاجة، إحنا حريصين على أسعار الوقود والطاقة.

ووجه الرئيس حديثه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: أخدتم قرار متزودوش الكهرباء، ودي تالت مرة نأجل البرنامج علشان ميبقاش حمل على الناس مع الوضع في الاعتبار إن في 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من تمن الطاقة، ومش بقول إن الدولة بتمن على شعبها لكن بنحاول نقلل فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن”.

وتابع السيسي : “لتالت مرة نأجله، المرة دي نتيجة الظروف اللي إحنا فيها مع الوضع في الاعتبار إن تكلفة الكهرباء زادت، بقول للدولة إن دي أقصى حاجة ممكن نعملها علشان الأسعار متزدش ودي ظروف محدودي الدخل”.