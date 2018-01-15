السيسي: بنصرف 50 مليار على دعم العيش ومش عارفين نجمع 1.8 مليار لمصانع السكر

المال – خاص:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصانع قطاع الأعمال العام في مختلف الأنشطة الاقتصادية تعاني من مشكلات تاريخية متراكمة، مطالبا الحكومة خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية قبل قليل باتخاذ ما يلزم لإحداث تطوير سريع للشركات المملوكة للدولة. وتابع: "وزارة ا



المال – خاص:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصانع قطاع الأعمال العام في مختلف الأنشطة الاقتصادية تعاني من مشكلات تاريخية متراكمة، مطالبا الحكومة خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية قبل قليل باتخاذ ما يلزم لإحداث تطوير سريع للشركات المملوكة للدولة.

وتابع: “وزارة التموين بتصرف 50 مليار جنيه دعم للعيش ومش عارفين نجمع 1.8 مليار على تطوير مصانع السكر.. ده يرضيكو يا مصريين؟”.

وأكد الرئيس أنه قادر على اتخاذ أي قرار “في ثانية واحدة” لتطوير كل المصانع المملوكة للدولة التي تتبع قطاع الأعمال.

وذكر أن بعض الإجراءات الروتينية الخاصة بالمناقصات الفنية والمالية لبعض مشروعات تطوير مصانع قطاع الأعمال تأخذ وقتا طويلا وتضيع كثيرا من الفرص.

ووجه حديثه للحكومة قائلا: “تصدوا للمشكلات بجلاء وعقل وحكمة وإخلاص وإمانة .. وربنا هيعيننا على حل تلك المسائل .. أنا بتكلم عن مئات المصانع المملوكة للدولة”.