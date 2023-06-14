السيسي : بناء الدول ليس باليسير واللي بيغير حياة بلد عمره ما ينضام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إصلاح الدول ليس بالأمر اليسير، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى عمل وجهد يعادل أضعاف ما تم حتى يتم إصلاح ما تم خلال عقود ماضية، مشيرا خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية اليوم، إلى أن تكاليف إصلاح مشروعات قائمة بالفعل يمثل تكلفة أعلى من تنفيذ مشروعات في مناطق جديدة تمام.

وقال الرئيس السيسي : إصلاح الدول وبناؤها أمر ليس بيسير وأنا كأنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم واللي هيحاسبني مين ؟ ربنا .. حسابكم إنتم سهل أوي حساب البشر سهل .. حساب رب البشر مضطلع وشايف كل حاجة.. عايز اطمنكم إحنا ماشيين.. اوعوا تفتكروا إن حد هيتحرك ويبني لجل خاطر الناس وينضام.. اللي بيطبطب على حد ربنا بيديله حسنة .. اللي بيشيل طوبة من على الأرض تأذي الناس ربنا هيديله حسنة .. طب اللي هيغير حياة بلد عمره ما ينضام.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن كثيرا من المشروعات التي تنفذها الدولة كانت ستصبح أقل تكلفة في حال تنفيذها داخل مناطق جديدة مخططة، مشيرا إلى أن إصلاح مناطق قائمة بالفعل أمر يؤدي لزيادة التكاليف.

وأضاف الرئيس: كتير من الموضوعات اللي بنعملها لو كانت اتعملت في أماكن جديدة خالص ماكنتش هتكلفنا التكاليف دي كلها احنا بنضطر نصلح ونبني على اللي صلحناه .. شبكة صرف الأمطار اللي الدكتور مصطفى بيتكلم عليها موضوع مختلف خالص عن اننا نصلح القديم .. دايما المكان الجديد فرصتنا فيه كدولة وكخطيط أفضل بكتير من اننا ندخل لإصلاح التخطيط السابق .. احنا مش موجودين هنا علشان نوزع اتهامات .. احنا موجودين علشان نصلح ما امكن اي حاجة ممكن نعملها.

وذكر الرئيس السيسي أن ملف المباني العشوائية المخالفة بالإسكندرية على سبيل المثال يحتاج إلى تكاليف تصل إلى نحو 150 مليار جنيه لإزالة 300 أو 400 ألف وحدة سكنية مخالفة وبناء مساكن بديلة لأصحابه.

وأضاف السيسي : كتير مننا بيقول الأكل غالي.. صحيح.. محور المحمودية كان عامل ازاي وكانت الناس راضية وساكتة.. وأوعوا تزعلوا من اللي هقولوا.. أسيبه وناكل ولا أشيله وأخليه زي ما هو موجود دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية؟ .. أسيب الناس مرمية في الشوارع وبيناموا في الصفيح والأكل موجود وناكل.. ولا أشيل الناس لمناطق آفضل والدنيا تبقى غالية شوية؟

وتحدث الرئيس عن الصعوبات التي تواجه الدولة حتى يتم إنشاء مناطق جديدة تماما ومساكن آمنة وكريمة بديلة للمناطق العشوائية والخطرة، ولفت إلى مشروع مشارف بالأسكندرية لإقامة وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق الخطرة.

وقال الرئيس: مشروع مشارف موجودة على أرض سبخية .. إجنا خلصنا 500 فدان وشغالين في 1000 فدان في منطقة العامرية بس عايز اقولكم على حاجة واحنا بنعمل ده بيتعمل الطريق اللي بيربط العامرية مع الطريق الصحراوي .. كلام كتير أوي ولما تيجي تكلم وزير الكهرباء يقولك عايز هنا 3-4 مليار جنيه للمرافق .. بقول كدة ليه ؟ علشان كتير مننا يقول الأكل غالي .. صحيح .. بس بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل .. ماردتش اقول لدكتور مصطفى وري الناس شكل محور المحمودية كان عامل ازاي وكانت الناس راضية وساكتة واوعو تزعلوا من اللي هقولوا .. وناكل ؟ .. ولا اشيله واخليه زي ماهو موجود دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية .. اسيب الناس مرمية في الشوارع وبيناموا في الصفيح والاكل موجود وناكل .. ولا اشيل الناس لمناطق آمنة والدنيا تبقى غالية شوية؟.

وتايع الرئيس السيسي : احنا عملنا الـ 20 كيلو الأولانيين من محور المحمودية وكانوا بيقولوا بيهدوا الجوامع وحرام عليكم يا مسلمين .. احنا هنرجع الجوامع والكنايس تاني لكن هنرجعها صح .. شغالين في محور المحمودية 55 كيلو.. انتوا مش واخدين بالكم يعني ايه بلد ؟ الدولة حاجة تانية خالص .. الدولة فيه تخطيط .. والتخطيط ده بيقوم بيه علماء ودكاترة جامعة وبتحط تصور لو قدرت الدولة تعمله خير لو ماقدرتش يبقى خطط على ورق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، كما تفقد الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب، التي تضم حالياً كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ببرامج في تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج في التمريض والصيدلة، وهي واحدة من 7 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية.