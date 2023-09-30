السيسي بمؤتمر «حكاية وطن»: البلاد تنمو بالعمل والإخلاص والتضحية وليس بالكلام

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن البلاد تعيش وتنمو بالعمل والتضحية والإخلاص والشقاء وليس بالكلام.

ورحب الرئيس السيسي ـ فور وصوله إلى مقر انعقاد مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية الجديدة ـ بجميع الحضور، موضحا أنه سيتم سرد حكاية بلادنا خلال المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من العام الماضي، جاء لنتحدث فيه مع بعضنا البعض.

وقال الرئيس السيسي: “اليوم سنحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن”، مضيفا “أنه من المهم أن تعرفوا، وسنحكي لكم من منظور ما معنى أن دولة كانت تقابل تحديات كبيرة وكانت كفيلة بإنهاء دول لم تقف على حالها حتى الآن”.

وتابع الرئيس السيسي “أن تكراري لهذا الكلام كثيرا للتذكرة وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة أن البلاد لا تعيش ولا تنمو وتكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والاخلاص والأمانة وليس بالكلام فقط”.