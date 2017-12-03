السيسي بافتتاح كايرو آي سي تي: إطلاق مركز إقليمي لرعاية الإبداع

المال – خاصكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة لإطلاق مركز إقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي في مصر، ليكون هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ليعمل على توفير حلول تكنولوجية في قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة.وقال السيسي خلال افتتاح معرض كايرو آي سي تي



المال – خاص

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة لإطلاق مركز إقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي في مصر، ليكون هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط ليعمل على توفير حلول تكنولوجية في قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة.

وقال السيسي خلال افتتاح معرض كايرو آي سي تي قبل قليل، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي المتكامل، وذكر أن الاعتماد على التكنولوجيا في تشغيل الشباب يعكس الإيمان بأن الاستثمار في البشر هو الاستثمار الأمثل.

وشهد الرئيس افتتاح مناطق تكنولوجية جديدة في بني سويف والسادات بواسطة الفيديو كونفرانس، وقال إن تلك المناطق تعمل على تحقيق أحد الأهداف الأساسية للدولة فيما يتعلق بتنمية محافظات مصر وخاصة الصعيد، كما شهد الرئيس إطلاق البوابة الإلكترونية لمنح التأشيرة السياحية خلال 7 أيام فقط، مضيفا أنها تأتي في إطار مشروع متكامل لبناء قواعد بيانات معلوماتية ونظم تحكم ومراقبة وميكنة لنظام الجوازات والتأشيرات في مصر.

وكان الرئيس قد تسلم أول هاتف محمول من صناعة مصرية بنسبة 45% من وزير الاتصالات ياسر القاضي.