خلال انعقاده بالرياض.. السيسي: انعقاد القمة العربية الصينية الحالية دفعه قوية للتعاون بين الجانبين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن انعقاد القمة العربية الصينية الحالية سيعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي – الصيني بكافة صوره، مشددا على أننا حين نجتمع مجدداً في المستقبل القريب سنكون قد أنجزنا الكثير، وقطعنا أشواطاً إضافية في مسارات التعاون بيننا استنادا إلى التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي- الصيني الإنساني والحضاري الدافق، وبتعدد القواسم المشتركة في الرؤي والمفاهيم، وبما يضمه “منتدى التعاون العربي – الصيني” من آليات، وبرامج ومقترحات.

جاء ذلك في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس خلال القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الرئيس “إنني من هنا وتأكيداً على اعتزاز مصر ودعمها الكامل لآليات التعاون العربي – الصيني، يسعدني أن أدعو أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إلى قبول تقدم مصر بأن تكون دولة الاستضافة العربية التالية للقمة العربية الصينية حين يتحدد تاريخ عقدها بإذن الله”.

وتابع ” نعلم جميعاً ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التى نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموساً بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى”.