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السيسي: الناس خرجت في 2011 لأن حالة الرضا لم تكن موجودة ومفيش حاجة مكفية (فيديو)

انطلقت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وائل كمال 12:47 م, الأثنين, 28 فبراير 22 12:47 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عن الأوضاع في عام 2011، قبل قيام ثورة 25 يناير، وأسباب خروج المواطنين للميادين.

وقال السيسي: “الناس خرجت ليه في 2011.. لأن حالة الرضا المجتمعي مش موجودة.. الناس مش راضية.. مفيش حاجة مكفية.. ومفيش تعليم كويس.. وبدل ما نقول أن أداء المواطن بقينا في مواجهة الدولة.. نعمل دراما”.

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وأضاف: “مش باخدكم بعيد عن الهدف.. بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار.. الناس تعبانة وعاوزه تغيير صحيح.. بس اتغير ازاي.. اللى بنتكلم فيه.. بنغير أسباب التردى”.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار بما يعادل أكثر من 6 تريليونات جنيه لتحسين جودة معيشة المواطنين.

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وقالت السعيد في كلمتها خلال جلسة نقاشية “لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها ” ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: “عندما أطلقت الدولة المصرية رؤيتها (2030) وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية الـ 17، بالإضافة إلى التكليفات الرئاسية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة، كان الهدف الأساسي هو بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياه“.

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وانطلقت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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بقلم وائل كمال

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