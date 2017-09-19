السيسي: المنطقة العربية بؤرة للحروب الأهلية في التاريخ الحديث

أحمد الدسوقى: قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنطقة العربية باتت بؤرة للحروب الأهلية الاشد شراسة في التاريخ الحديث. وأشار خلال كلمته بالدورة الـ72 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن العالم لا يزال عاجزا عن التصدي للنزاعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب.ولفت إالى

أحمد الدسوقى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنطقة العربية باتت بؤرة للحروب الأهلية الاشد شراسة في التاريخ الحديث.



وأشار خلال كلمته بالدورة الـ72 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن العالم لا يزال عاجزا عن التصدي للنزاعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب.

ولفت إالى أن الأجيال القادمة تحلم بعيش كريم بعيدًا عن الكوارث الطبيعية والبشرية.

و‏أكد السيسى أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بالدولة الليبية.

‏وأشار إلى أن إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الأساسي.