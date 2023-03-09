السيسي : المصريين مش هيناموا لو شافوا فيلم واحد لجرائم الإرهابيين في سيناء

قال الرئييس عبد الفتاح السيسي إن المصريين لن يستطيعوا أن يناموا لو رأوا فيلما واحدا لجرائم الإرهابيين في سيناء .

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبشأن تفاصيل مواجهة الإرهاب في 2011، أضاف السيسي : “عايز أقول للشعب المصري كله، كان عندي خيارين إبان توليت المسؤولية، خيار إني اشيلكم الهم وأخلي الموضوع معاكم ونوقف كل الأعمال ونعمل حشد إعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك وكانت حرب مش بسيطة جدا”.

وتابع: “لو جبنالكم الأفلام ومش بتاعتنا إحنا هتشوفوا حجم الدمار والخراب والله العظيم لولا رأفة بيكم هوريكم فيلم واحد متهيالي كل المصريين مش هيناموا لو شافوه”.

وعاد للحديث عن الخياريين المتاحين في 2011، قائلا: “كانت ستحشد كل جهود الدولة للحرب ومفيش حاجة تاني لكن إحنا ماعملناش كده والرأي الأول ده رأي السياسة وتقدير موقف سياسي طيب نعمل إيه حشد الرأي العام للحرب في سيناء وده يبقى غطاء اعلامي …

وأضاف: “فيه شكل تاني أننا نجري بكل همة لإنهاء المشكلة دي وكذلك بناء البلد اللي كانت ظروفها صعبة جدا وتزايدت الأمور دي بالأوضاع بعد كده”.

وتابع قائلا: “إاحنا خدنا الطريق التاني .. كان فيه أولادنا بيحاربوا هناك وبرضو البلد كانت بتحارب في معركة تانية هنا للبناء ..الحمد لله تم إنجاز هذه المهمة بنجاح”.

وطالب بالانتباه لخطر الإرهاب دائما قائلا: “بالمناسبة بعد ما سمعوني لما قولت الكلمتين دول عن انتهاء الإرهاب راحو قالوا نعملهم عملية علشان نأكد أننا إحنا موجودين فعلشان كدة لازم دايما منتبهين ويفضل السلاح صاحي”.

حضر الندوة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي أعلن قبل أيام أن تكلفة

في سيناء بلغت نحو 60 مليار دولار، وذلك جاءت كلمة بفعالية “تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، بمحافظة الإسماعيلية.