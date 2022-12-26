السيسي: المبلغ اللى هيتحط فى صندوق الأسرة مش كبير وكل الناس تقدر عليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الناس فاهمة إن الدين بيخاطب الضمائر بس.. الدين الحقيقي له نظم والدولة اللي متخليش بالها وتعمل نظم تحقق مقاصد الدين يبقي عندها شكل من أشكال القصور.. يعني لما يجي يقولك إكرام اليتيم، يبقي الدولة تاخد اتجاه وتعمل قواعد لإكرام اليتيم.

وأضاف السيسي اليوم: عشان الناس تفهم يعني إيه دين حقيقي مش فقط نخاطب ضمائر الناس، ضمائر الناس ربنا هيحاسب عليه.

وتابع السيسي: أن قلت النهاردة هيتعمل صندوق.. حضرتك جاي تتجوز أه .. حط في الصندوق ده مبلغ مش كبير اوي كل الناس تقدر عليه .. اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده .. مش كده ولا إيه؟

واستكمل السيسي قوله: مش بتعملوا فرح وتقعدوا تتخانقوا على الشبكة وعلى الفرش، وتيجي على الموضوع ده كتير!.. لا مش كتير.

ووجه السيسي حديثه للمقبلين على الزواج: فكروا متخلفوش أول سنتين تلاتة.. الناس فكرت اني بتكلم عن تحديد النسل..لأ ، الشباب كانوا في بيت أهل والأب بيراعيهم، هما راحوا بيت تاني شكل تاني وحياة تانية، اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار حياة لمدة سنة أو اتنين لو لقوا نفسهم قادرين يدخلوا المرحلة اللي بعدها الإنجاب.

وتابع السيسي: لو لا قدر الله مش قادرين يبقي التكلفة عليه وعليها في أقل ما يمكن، كلامي ده موضوعي ومنطقي .. أنا بتكلم إدوا نفسكم يا شباب اللي هيتجوزا فرصة، في اجراءات الكشف الطبي اللي معموله في القانون، فيها سلامة العقد، سلامة الشاب و سلامة الشاب، والعقد مبني على الشفافية والمصداقية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.