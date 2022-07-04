السيسي: الله كان دائما إلى جانب المصريين ورغم الأزمات العالمية مصر حافظت على استقرارها (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الله كان دائما إلى جانب المصريين ورغم الأزمات العالمية مصر حافظت على استقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من الإعلاميين أثناء افتتاحه محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ومشروع القطار الكهربائي ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الدولة المصرية كانت تعمل خلال الثلاث سنوات الماضية على الرغم من الأزمات العالمية، من جائحة كورونا إلى الأزمة العالمية الحالية.

وأكد الرئيس السيسي أنه على الرغم من تلك الأزمات، إلا أن مصر حافظت على استقرارها، ولا يزال العمل قائما، مشيرا إلى أنه على الرغم من حالات التضخم والتردي الاقتصادي التي يشهدها العالم، إلا أن مصر تحرص ما أمكن على أن تكون في حالة استقرار.

وقال الرئيس السيسي إن الأزمات العالمية، سواء أزمة جائحة كورونا أو الأزمة الأخرى، هي أزمات طاحنة على دول العالم، ومصر ضمن العالم.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحاول بقدر الإمكان توفير السلع الأساسية وعدم تحريك سعرها كثيرا، مشددا على أن مصر تبذل جهدا كبيرا في التشغيل حتى يتمكن العاملون في تلك المشروعات من توفير أموالهم.



وأضاف الرئيس السيسي أنه “في حال تم عمل انكماش شديد في الدولة وإعطاء سلع تموينية زيادة، وهو تصور يمكن عمله، ولكنه تصور مؤقت لا يبني دولة”.

وتابع “عندما ترشحت، أكدت لكم أن التحديات ضخمة جدا، لكن لدينا القدرة على إنجازها، والدليل على ذلك ما نفعله حاليا بشركات وأموال مصرية”.

وقال الرئيس السيسي: “نحن نفعل المشروعات ونعرضها، ومن يريد الاستثمار نقول له إن المشروع جاهز، وخططه موجودة، ولو عايزين تستثمروا فيه، نحن جاهزون”.

واختتم الرئيس السيسي اللقاء قائلًا: “أنا الذي أعلم القضية وحجم التحديات والإمكانيات المتاحة”، مشيرا إلى أن “الله كان دائما إلى جانب مصر والمصريين”.