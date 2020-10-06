سيـــاســة

السيسي : القوات المسلحة ورجالها عاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب

في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.
المال - خاص 4:24 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 4:24 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة”.

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وأضاف، “وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر”.

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بقلم المال - خاص

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