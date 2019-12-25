السيسي: القوات المسلحة هدفها الحفاظ على مدنية الدولة ومنع سقوطها (فيديو)

الرئيس يفتتح عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة ومنع سقوط مصر حيث تم النص على ذلك في الدستور مقدما الشكر لمجلس النواب للعمل على ذلك .

وأضاف السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم: الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط ده الهدف اللي قاعدين عليه ليل نهار، واللي يقدر يعمل معاى الموضوع ده أنا معاه، وده اعتبارها مهمة أمن قومي ومهمة للجيش الحفاظ على مدينة الدولة والدستور حتى لا تسقط مرة تانية.

وأشار في حديثه لوزير الزراعة أثناء النقاش حول إعادة افتتاح 51 مزرعة مغلقة للماشية : ايه اللى خلي ده ينجح دلوقتي ومنجحش ال30 سنة اللى فاتت لازم الإدارة الصح ، وتعاون مع جهاز المشروعات والجيش ده زي المسطرة بكلمهم كل يوم تقدر تعمل كده.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، وذلك في محافظة الفيوم حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيواني بالمحافظة الى 18 الف رأس تسمين.