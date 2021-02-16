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السيسي: القضاء على «فيروس سي» في مصر قلل من وفيات «كورونا» (فيديو)

تحدث السيسي خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية
المال - خاص 12:06 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21 12:06 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن القضاء على فيروس سي، ساهم في الحفاظ على المواطنين خلال تفشي جائحة كورونا والتي يعاني منها العالم حتى الآن.

وأوضح السيسي خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة القضاء عل قوائم الانتظار أسهمت فى تقليل الوفيات أثناء جائحة كورونا، وأن المبادرات الصحية هدفها الحقيقي هو التخفيف من معاناة وآلام المواطنين.

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وتابع أن مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تشكيل ثقافة هامة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه، وأنه لو لم يتم تدشين هذه المبادرة، لكانت لجائحة فيروس كورونا تأثير سلبي كبير على المصابين بفيروس سي.

كما شدد الرئيس على أن الدولة المصرية جادة فى مواجهة التحديات المختلفة.

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بقلم المال - خاص

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