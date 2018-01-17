السيسي: الغفلة تصنع المؤامرات.. وقيادة الجيش كان قمة طموحي

أحمد صبريقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الغفلة هي التي تصنع المؤامرات، مؤكدًا أنه أدرك مبكرًا أن سقوط مصر هو الهدف الرئيسي والجائزة الكبرى لمن أراد شرا بالأمة العربية، مؤكدًا أن مصر حين تنهض وتستقر سيستقر معها الوطن العربي بأثره.وأضاف الرئيس في كلمة بمؤتمر "حكاية وطن" الذي يشهد عرضًا لما تحقق خ

أحمد صبري



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الغفلة هي التي تصنع المؤامرات، مؤكدًا أنه أدرك مبكرًا أن سقوط مصر هو الهدف الرئيسي والجائزة الكبرى لمن أراد شرا بالأمة العربية، مؤكدًا أن مصر حين تنهض وتستقر سيستقر معها الوطن العربي بأثره.

وأضاف الرئيس في كلمة بمؤتمر “حكاية وطن” الذي يشهد عرضًا لما تحقق خلال فترة توليه المسئولية، أنه لم يكن يطمح أبدًا لتولي أي منصب بخلاف قيادة الجيش المصري، وتابع: “كنت أعتبر أن قمة طموحي قد وصلت اليها حين توليت قيادة الجيش المصري العظيم، وأشهد الله أنني لم أكن اطمح لأي منصب بعد منصبي في القوات المسلحة التي أعتز بانتمائي اليها، لكنني لم أتردد أمام تكليفكم لي بالترشح في انتخابات الرئاسة”.

وتابع: من اللحظة الأولى اخترت الصراحة طريقًا فصارحتكم بحقيقة المخاطر، وقلت بكل وضوح إن إعادة بناء الدولة يستلزم منا التضحيات والاخلاص والتجرد، وقد أبلغتكم أنني بمفردي لا أستطيع أن أحقق شيئًا، لا أستطيع بمفردي أبدًا”.

وأكد الرئيس أنه بدأ مسيرة العمل الوطني بأهداف واضحة منذ يونيو 2014، مستمدة من تطلعات هذا الشعب، مشيرًا إلى أنه قرر مواجهة المشكلات واقتحمها، وفق 4 أهداف هي توفير عمل للمصريين، وتقديم مصر بصورة مختلفة للعالم، وإنشاء قاعدة صناعية صلبة، بجانب تحصين الدولة في مواجهة التهديدات.

وذكر الرئيس أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية منذ منتصف يونيو 2014 بلغت حتى الآن نحو 400 مليار جنيه.