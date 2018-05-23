السيسي: العاصمة الإدارية الجديدة توفر حياة أفضل للمواطنين

- مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها - معدلات التنفيذ العاصمة تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد، - تغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة - إنشاء محور 30 يونيو الذي…

– مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها

– معدلات التنفيذ العاصمة تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد،

– تغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة

– إنشاء محور 30 يونيو الذي يمتد لمسافة 95 كم تقريبا ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.

وأشار إلى أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة محور الحدائق المركزية، كما عرض وزير الإسكان التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد، كما تطرق إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة.

كما عرض مدبولي تطورات مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جارٍ بذل أقصى الجهد لتغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة، كما عرض وزير الإسكان في هذا الإطار الموقف بالنسبة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بالقري.

وتناول مدبولي الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذلك إنشاء محور 30 يونيو الذي يمتد لمسافة 95 كم تقريبا ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويعد طريقا دوليا موازيا لقناة السويس يربط موانئ البحر المتوسط في الشمال وموانئ البحر الأحمر في الجنوب.