السيسي: السياسة الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال ومصر مع الصين دولة واحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن مصر لديها سياسة خارجية قائمة على التوازن والاعتدال ، كما أن لدينا سياسة ثابتة تجاه تايوان، و مصر مع الصين دولة واحدة وذلك لصالح الاستقرار في العالم ولسنا في حاجة إلي أزمات أكثر من ذلك .

وأضاف السيسي خلال لقاءه مع طلاب الكلية الحربية صباح اليوم ان موقف مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية واضح للجميع كما أن الجميع تابع اللجنة العربية المنبثقة من جامعة الدول العربية.

وتابع السيسي أن تلك اللجنة العربية تحركت في اتجاه الاتصال مع روسيا وأوكرانيا في محاولة لتهدئة الأمور والعودة إلى مسار دبلوماسي، وإيجاد حل سياسي للأزمة بعيدا عن الحرب .

وأشار السيسي إلى أن الجميع تابع الاتفاق حول خروج الحبوب ، وهذا تطور إيجابي نتمني أنه يستمر.

وأكد السيسي أن مصر تقوم بإجراءات على مستوي الدولة للاستفادة من مواردنا المائية ، و نسعي للاستفادة من مياة الصرف الزراعي من خلال محطات المياه .

وعن ملف سد النهضه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تتخذ الحل السياسي و بهدوء خالص محدش هيمس مياه مصر ، و ده في رقبتي .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية ، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان غس القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار حرص السـيد الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن .

كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية ، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما عقد الرئيس لقاءاً طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس واستمع الرئيس لأراء الطلبة واسـتفسـاراتهم في مختلف القضـايا والموضوعات .

واستعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي.

وتناول الرئيس جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة كما أشـار السيد الرئيس إلى أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.