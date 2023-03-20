السيسي: الست المصرية إنسانة رقيقة وحساسة جدا والبيت مبني على أكتافها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الست المصرية إنسانة رقيقة وحساسة جدا واحنا كرجالة مش بناخد بالنا من الحاجات دي، ربنا خلقها كده واحنا لو فهمنا ده انا بتكلم على الرجالة ، لو فهموا كويس يخلي باله من كلمته ومن تصرفه، لو اتعامل في الشغل كده أو في البيت وانتبه للنقطة دي مش هيحصل رد الفعل اللي هو مش متوقعه، هو مش عارف بيعمل ايه.

وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، لو الزوج عارف كده.. وفي فرح او مناسبة او شغل او في اي حاجة ، اه يطبطب عليها ويخلي باله ولما يحصل حاجة يطول باله يعني ياخدهم في جنابه وكده.

وتابع قوله: انا بتكلم معاكم كأهلي وأسرة بنتكلم.. البيت مبني على اكتاف الست، وفي ناس كتيرة يقولوا انت سبب الرحمة اللي عندك وبيقولوا حاجة تانية بيقولوا حنية يعني صحيح ، فانا بقولهم البيت اللي انا عشت فيه كان كده أمي كده ، صحيح .. اقصد اقول الدور كبير اوي اوي للام والاخت والبنت مهم اوي اوي للمجتمع اللي احنا فيه صحيح.

واستطرد قوله: اللي انا عايز اقوله في بعض الناس بتقول اني انا منحاز للست والله انا مش منحاز انا بحاول اظبط الكفة، في الفيلم كانوا بيتكلموا عن الميراث ومش عايز يديه للبنت، هو العدالة كده عدالة ربنا كده.

وقال السيسي: حاجات تانية كتيرة هو النهاردة لو بيحصل خلاف مين المسئول الأول في البيت، مين اللي بيشيل .. شوفنا دايما إن الست هي المسئولة ، أنا مش ضد الراجل أنا بحاول نكون كلنا منصفين، مع الدور اللي بتقوم به الست في مصر بالذات.

وأضاف السيسي: انا مش هنسي والمفروض كلنا مننساش، إن المرأة المصرية من 2013 وحتى الآن كان ليها دور كبير اوي في حماية مصر، ومن قبل كده كمان، وأنا لما بفكركم بفكر نفسي كمان.

وتابع السيسي: ان احنا لما في 30 يونيو 2013 إللي كانت متصدرة الموضوع الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26 يونيو 2013 قلت أنا بطلب من الشعب المصري يديني تفويض، اللي نزل كان في رمضان ، إن الست هي اللي قامت الحقيقة واللي نزلت ولما الدنيا شافت العدد ده كله قالت لا الموضوع مش حركة الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده.

وأضاف السيسي: اللي قدمت الشهيد الأم .. الأب موجود صحيح، بس الأم هي اللي ربت وشالت 9 شهور وربت بعد كده الطفل وبقي شاب وقدمته لمصر، يبقي صعب بعد كل ده الأم تقدم ابنها وبعد كده يستشهد أو يصاب وهو كان ملو العين وبعدين يجلها خبر انه استشهد، وحتي في الأزمات اللي بتمر عليها وهي أيام صعبة، أنا بعترف بده مش عشان أجاملكم أو أطيب الخواطر.. احنا واحد.