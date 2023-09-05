السيسي : الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا والعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا التي تواجه مصر وإفريقيا والعالم، متوقعا أن يصل عدد سكان القارة السمراء 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة.

وأكد الرئيس السيسي فى مداخله له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه برغم الموارد الكبيرة للقارة الأفريقية إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا.

ووجه الرئيس السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.

ورحب الرئيس السيسي بالضيوف المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، وقال “أشكركم على تواجدكم، ويسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول هذه القضية الكبيرة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى ما جاء في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار والتي تحدث فيها عن تعداد سكان العالم، وبنظرة شاملة وسريعة عن موارد العالم، وهل ستصبح كافية لتلبية هذا العدد ليس فقط في مصر، وأن ما يحدث في مصر هو شكل آخر لما يحدث في العالم.

وقال الرئيس السيسي إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكاني ودولا كثيرة لم تستطع ذلك، وعلى سبيل المثال في القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة ولكن لا تستطيع أن تساهم في ذلك.