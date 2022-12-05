السيسي: الدولة تعمل على توفير 3 ملايين فرصة عمل خلال 3 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين أن كل عام يدخل سوق العمل مليون شخص، والدولة تعمل على توفير فرص عمل للمواطنين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السيسي : “إن وزيرة التخطيط أشارت خلال حديثها إلى أن هناك حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا، ومطلوب مننا خلال ثلاث سنوات (2022-2025)، توفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، والمفترض أن تكون تلك الفرص بحد أدنى من المرتبات”.

جاء ذلك في مداخلة للسيسي خلال إلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.