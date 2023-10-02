السيسي : الدولة تحتاج 5 تريليونات جنيه لتحسين الخدمات الصحية لـ105 ملايين مواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تحسين الخدمات الصحية للدولة المصرية والتي تضم 105 ملايين مواطن، تحتاج من 3 أو 5 تريليونات جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية والمستشفيات لكافة المواطنين.

وأضاف السيسي خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة: وأنا وزير للدفاع كنت بفكر في موضوع مشتقات البلازما.. من ساعة 2012 وأنا بحاول خروج المشروع ده للنور.

وتابع السيسي: في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي لها اسم ممكن يستخدم لم تتعاون معنا .. وإحنا مُصرين نتصل بهنا وهنا علشان نعمل المشروع ده على أسس عن طريق شراكة تحمل اسم الشركة العالمية.

واستكمل: الحقيقة لغاية 2019 يمكن أو 2020 لم نتمكن لكن إحنا مُصرين على إننا نعمل كدة لغاية لما جت كورونا بتأثيراتها فعملت تغيير في الفكر العالمي للموضوع ده .. لقينا إن الناس بتفكر في خريطة مختلفة شوية وكانوا مستعدين للتعاون معانا وتم عمل الاتفاق .. كنا عايزين المصنع يكون أول عام 2026 شغال هنا في بلدنا.

وأكد السيسي: أن ذلك الموضوع “مشتقات البلازما” إعتبرت أنه جزء من تصحيح العادات للمصريين .. قائلا: لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لان المعايير المستخدمة في قبول العينات واستخدامها صارمة جدا .

وقال السيسي: يبقى لو عملت مركز في الجامعة لازم كل الشباب اللي يتبرعوا في هذا المركز لازم يصوبوا كل العادات الصحية لان أي خلل مش مقبول ومش هيتقدم تاني .. فيه مقابل .

وأضاف السيسي: النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشغل من المراكز لو هيتبرع مرة في الأسبوع أو مرتين كام في الشهر ؟ .. رقم معتبر .. والحلم اللي كان عندي هو تقدم ملايين يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكرة تحسن من صحة الناس.

وتابع السيسي: هي دي قصة البلازما .. احنا عملنا 8 مراكز والمستهدف 20 مركز في المرحلة دي .. 20 و 50 و 100 .. انتوا هتشوفوا معايير للدول المتقدمة ازاي بتتعامل مع الشأن الصحي بشكل احنا هنتعلم منه كتير .. لان الكلام ده بيعتمد اعتماده من الشركة الاسباني وبيتم الاشراف عليه بشكل دقيق وصارم جدًا.