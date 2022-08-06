السيسي : الدولة تتحمل فروق الأسعار في السلع والطاقة جراء الأزمة العالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرون في مبادرة حياة كريمة لأنها تخدم 60 مليون مواطن ، كما أن مبادرة المساعدات الاستثنائية للمواطنين لمدة 6 أشهر سيتم تنفيذها قريباً.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع طلاب الكلية الحربية صباح اليوم ان الدولة تعمل على توفير احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية والإستراتيجية.

و أكد السيسي أن الدولة تتحمل فروق الأسعار في السلع والطاقة جراء الأزمة العالمية ، كما أن هناك اسعار سلع ثابتة لم تشهد زيادات مثل رغيف الخبز المدعم

و أوضح السيسي أن مصر لها دور ايجابي بشأن ما يحدث في غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

و تابع السيسي: نعمل علي إستقرار الأوضاع في قطاع غزة و نعمل مع شركائنا من أجل استعادة السلام .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية ، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار حرص السـيد الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن .

كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية ، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما عقد الرئيس لقاءاً طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس واستمع الرئيس لأراء الطلبة واسـتفسـاراتهم في مختلف القضـايا والموضوعات .

واستعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي.

وتناول الرئيس جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة كما أشـار السيد الرئيس إلى أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.