السيسي: الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، متقدما بالشكر لطائفة البهرة؛ للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

ورحب الرئيس السيسي – خلال كلمته في افتتاح أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، اليوم الثلاثاء – بسلطان البهرة، مشيدا بمساهمته في تطوير أضرحة آل البيت.

وقال “إن أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب جارية تمهيدا لافتتاحه، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية”.

وأضاف “تحركنا ونعمل في مناطق مثل منطقة عرب اليسار.. هدفنا التطوير مثل ما قمنا بعمله في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب، الذي كان يتواجد هناك”.

وتابع “نتحرك في إطار خطة نتمني من الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها”، مجددا ترحيبه بسلطان البهرة وعائلته والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا”.

وأعرب السيسي عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي دائما تكون عنوانا للمحبة والمودة، قائلا “إن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير، وهذا ما لمستموه خلال تواجدكم على أرض مصر”.

واختتم الرئيس السيسي كلمته متمنيا أن ينعم الله سبحانه وتعالى على مصر بالخير والبركة، و”يعيننا على عمل كل طيب”.