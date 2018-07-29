السيسي: الدعم العربي لمصر بلغ 10 مليارات دولار لتوفير الوقود فقط

أمانى عوضأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مساندة الأشقاء العرب في دول الخليج لمصر في فترة ما بعد 3 يوليو 2013، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتثبيت الدولة لمدة 20 شهرًا، خاصة فيما يخص توفير إمدادات الوقود لمصر.وقال الرئيس: إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء المتوقفة والبوتاجاز والغاز والبنزين و

أمانى عوض



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مساندة الأشقاء العرب في دول الخليج لمصر في فترة ما بعد 3 يوليو 2013، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتثبيت الدولة لمدة 20 شهرًا، خاصة فيما يخص توفير إمدادات الوقود لمصر.



وقال الرئيس: إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء المتوقفة والبوتاجاز والغاز والبنزين والسولار .. اتحولت الناقلات من عرض البحر إلى مصر .. وقعدنا ماندفعش حاجة 20 شهرًا.. نتيجة مساندة أشقاءنا في الخليج.. عارفين كل شهر بكام؟ 800 مليون دولار.. بنحو 16 مليار دولار في 20 شهر طب انتم اتحركتم لإسقاط الدولة القائمة في ذلك الوقت.. كنتم هتستحملوا الوضع ده؟.



وتابع: “ياترى لو ماكنش الاشقاء وقفوا جنبنا .. كنا مستعدين ندفع التمن ونتحمل ادارة الدولة بدون موارد ؟ مش تسألوا نفسكوا السؤال ده يا مصريين ؟ .. وقفتهم كانت أحد أهم اسباب ثبات الدولة المصرية واستقرارها لمدة 20 شهرًا”.



جاء ذلك خلال مؤتمر الشباب السادس من جامعة القاهرة، اليوم.