السيسي : الحرب على الإرهاب كانت تكلفتها على الدولة ضخمة جدا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حدث بها عدة حروب وهى حرب 1956، وحرب اليمن، 1967، 1973، والحرب على الإرهاب، والتي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022، والتي كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمة جدا.

وأكد السيسي أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر الهامة في معالجة النمو السكاني، منبها إلى أن النمو السكاني مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها.

وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعي من القائمين على الدولة آنذاك.. إن هذا الأمر كان واضحا ومعروفا، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المستهدف؟.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا التي تواجه مصر وإفريقيا والعالم، متوقعا أن يصل عدد سكان القارة السمراء 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة.

وأكد الرئيس السيسي فى مداخله له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه برغم الموارد الكبيرة للقارة الأفريقية إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا.

ووجه الرئيس السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.